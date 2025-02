Il neo arcivescovo di Milano Mario Delpini in visita a sorpresa a Lecco

Lecco, 31 luglio 2017 - Il neo arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini in visita a sorpresa a Lecco. Ieri mattina, domenica, arcivescovo nominato ha celebrato messa nella casa di riposo della Fondazione Borsieri di via San Nicolò. Ha incontrato gli 80 ospiti della struttura, tra i quali sette sacerdoti anziani.

Il prelato è stato accolto dal prevosto cittadino e decano monsignor Franco Cecchin. "La nostra commozione è grande e si esprime con un’immensa gratitudine - lo ha salutato il parroco -. La sua scelta di venire a Lecco, per la prima volta da arcivescovo, a celebrare santa messa con i preti anziani e con un gruppo di laici avanzati negli anni è estremamente significativo perché è segno di un’attenzione speciale ai più deboli e un appello a valorizzare la memoria storica degli anziani da comunicare alla nuova generazione".

E’ intervenuto anche il direttore della Fondazione Borsieri Pierantonio Rizzi: “Esprimo a nome di tutti la nostra gratitudine per la sua visita come nuovo Arcivescovo dopo un periodo difficile per il personale provvidenzialmente risolto con un accordo con i lavoratori. Percepiamo la sua visita come un incoraggiamento per continuare la nostra opera".

Il nuovo arcivescovo ha salutato tutti personalmente, preti e laici, parenti degli ospiti e tutto il personale e ha invitato a pregare per lui: “Mi sento inadeguato ad accogliere il carico di arcivescovo con una grande tradizione di santi e profondi arcivescovi della Chiesa ambrosiana. Il mio più che un ingresso da nuovo arcivescovo è un pellegrinare per pregare e per sostenerci nel cammino voluto dal Signore Gesù mediante papa Francesco”.