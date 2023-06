LECCO, Anteprima al Teatro della Società per raccogliere fondi

Su il sipario al Teatro della Società di Lecco, ma è solo un’anteprima per raccogliere fondi attraverso una sorta di azionariato popolare. Quando la struttura comunale riaprirà definitivamente i battenti entro la fine del 2024, potrebbero infatti non esserci fondi a sufficienza per gestirlo. Si stima occorrano intorno a 400mila euro all’anno per consentire il funzionamento della piccola Scala del lago di Como, chiusa dal 2017 per eseguire importanti interventi di bonifica e restauro. La prima parte degli lavori, che hanno anche riportato alla luce decorazioni originarie, è stata conclusa.

In attesa di procedere con la seconda parte, durante il prossimo fine settimana i lecchesi possono partecipare a visite guidate alla scoperta dei tesori più nascosti: dalla platea al sottotetto, dal Ridotto al grande capolavoro dipinto sulla volta nel 1979 dall’artista marchigiano d’origine ma lecchese d’adozione Orlando Sora, scomparso nel 1981 all’età di 79 anni. "Tra la conclusione del cantiere del primo lotto e l’avvio del secondo e ultimo, abbiamo ricavato un "intermezzo" di alcuni mesi in cui poter visitare, in sicurezza, gli spazi che si stanno letteralmente trasformando - spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Attraverso una serie di aperture straordinarie, nei prossimi mesi vogliamo coinvolgere tutti in una "operazione cultura" che avrà come primo obiettivo il rilancio del nostro scrigno ottocentesco. Abbiamo il dovere, e per certi versi anche la necessità, di coinvolgere tutti i lecchesi, gli imprenditori, le associazioni, gli sponsor e le istituzioni per condividere un percorso che conduca non solo al traguardo fondamentale di restituire un essenziale spazio di cultura, ma che imposti un modello di gestione moderno e di alta qualità artistica". Il Teatro della Società è stato progettato dall’architetto lecchese Giuseppe Bovara vissuto tra il 1781 e il 1873 ed è stato inaugurato il 23 ottobre 1884. È tra i più antichi della Lombardia. D.D.S.