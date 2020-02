© Riproduzione riservata

Lecco, 14 febbraio 2020 – Gli agenti dellal'hannoletteralmente, afferrandola a penzoloni per una gamba, mentre si stavadal. A cercare di farla finita è stata ieri mattina una, che ha annunciato il gesto estremo con undisul proprio profilo Instragram letto dagli amici che hanno subito chiesto aiuto ai soccorritori. Isono riusciti a rintracciare la ragazza giusto in tempo sul ponte John Fitzgerald Kennedy: aveva già scavalcato la balaustra e mollato la presa per lasciarsi cadere di sotto nel punto dove il lago si restringere per trasformarsi per un breve tratto di nuovo in Adda. Sono però riusciti lo stesso a salvarla in extremis, bloccandola e poi trascinandola al sicuro per affidarla infine ai sanitari del 118.