Lecco, 25 aprile 2018 - “Durante venti mesi di dura lotta contro l’oppressione tedesca e fascista, dava sublimi esempi di patriottismo opponendo ai rastrellamenti e alle deportazioni in Germania delle sue genti una fiera resistenza. Mentre i volontari, inquadrati nelle formazioni, impegnavano il nemico nella lotta armata che costò grave contributo di sangue fra combattenti e cittadini vittime delle rappresaglie, uomini e donne d’ogni estrazione sociale si ritrovarono uniti nell’opporre coraggiose compatte manifestazioni di ostruzionismo, che oltre ad isolare psicologicamente l’avversario ne impedivano l’utilizzazione delle risorse locali. Il prezzo di sangue generoso offerto dai combattenti e dai cittadini colpiti dalle rappresaglie suggella il contributo offerto delle genti di Lecco alla causa della libertà della Patria”. E' quanto riporta il decreto firmato domenica 14 marzo 1976 dall'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone per insignire la città di Lecco della Medaglia d'argento al valor militare per la lotta di Liberazione. E proprio con la lettura delle parole scritte dall'allora Capo dello Stato, declamate da tre studenti dell'Istituto comprensivo cittadino Don Giovanni Ticozzi, si sono aperte questa mattina le celebrazioni per il XXV Aprile in occasione del 73simo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

IL DISCORSO DEL SINDACO - Molti cittadini hanno sfilato in corteo dalla chiesa della Vittoria fino al Monumento ai Caduti di di Largo Montenero per la deposizione di una corona d'alloro e poi fino a Palazzo Bovara, alla presenza del sindaco Virginio Brivio, del prefetto Liliana Baccari, il consigliere provinciale Luigi Comi, il presidente dell'Anpi lecchese Enrico Avagnina e i rappresentanti istituzionali e militari. “Lecco, Città Medaglia d’argento al valor militare, oggi come all’ora, sempre attenta nella difesa dei valori di liberà e democrazia, di pace e fratellanza, valori che proprio oggi necessitano di una decisa rinvigorita – ha detto il sindaco nel suo discorso ufficiale -. Non si tratta di retorica, purtroppo. Mi piacerebbe molto che il 25 Aprile del 2018, 73 anni dopo uno dei capitoli più bui della storia dell’umanità, fosse solo un appuntamento per ricordare i lontani anni in cui la crudeltà dell’uomo spazzò via senza pietà la vita di tanti nostri fratelli con le leggi razziali o i morti durante la guerra da militari o da civili impegnati nella Resistenza nelle nostre città. Purtroppo però i fatti ci dicono che non è così e che il 25 Aprile non può essere liquidato come una data storica da studiare come tante altre sui libri di scuola. Sul 25 Aprile si fonda la nostra Democrazia, il nostro essere un popolo libero. Eppure oggi, sempre più spesso, assistiamo a rigurgiti, nemmeno troppo velati, di atteggiamenti razzisti, xenofobi e neofascisti. Troppo spesso assistiamo a insulti, prevaricazioni e atti intimidatori e violenti nei confronti di chi viene considerato diverso da noi e di chi si impegna per creare un terreno fertile su cui il seme della diversità possa germogliare e trasformarsi in ricchezza per la nostra comunità”.

ORDINE DEL GIORNO ANTIFASCISTA - In Consiglio comunale è stato di recente approvato anche un ordine del giorno sui valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. “Con questo atto si chiede di adottare misure contro ogni espressione di neofascismo o neonazismo e contro ogni manifestazione di discriminazione e di intolleranza, individuando le forme e le modalità più efficaci: per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento e, principalmente attraverso il Regolamento comunale, che le organizzazioni neofasciste abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico; per il mantenimento della memoria storica della Resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, e nei luoghi di aggregazione; per sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi e nazifascismi con particolare attenzione alle fasce più giovani o vulnerabili e quindi più esposte, se non in possesso degli adeguati strumenti storicoculturali, alla mitologia neofascista".

LE MANIFESTAZIONI - Nell'ambito dei festeggiamenti per il 73esimo anniversario della Liberazione, fino al lunedì 30 aprile nel cortile del Palazzo comunale si può inoltre visitare la mostra intitolata "In treno con Teresio" di Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini sui deportati lecchesi del Trasporto 81 tra il 5 e il 7 settembre 1844 da Bolzano a Flossenbürg. L'esposizione racconta la storia di 432 prigionieri politici provenienti da varie zone d'Italia, di cui 132 lombardi, deportati appunto tra il 5 e il 7 settembre 1944 sul "Trasporto 81", partito da Bolzano e diretto al campo di concentramento di Flossenbürg; solo 112 di loro fecero ritorno. Fra i prigionieri c'era anche Teresio Olivelli, nato a Bellagio, fondatore del giornale clandestino Il Ribelle e animatore della Resistenza cattolica in Lombardia, morto a Hersbruck, sottocampo di Flossenbürg a 29 anni, dichiarato beato nel 2017. Le testimonianze scritte e i racconti dei sopravvissuti, i documenti raccolti e conservati negli archivi e i preziosi testi e disegni di uno dei deportati, Vittore Bocchetta, raccontano questa triste pagina di storia. Teresio Olivelli viene ricordato attraverso le parole e le testimonianze dei suoi compagni di prigionia per la forza del suo sacrificio, l'altruismo e i suoi gesti di solidarietà.

Oggi al Polo museale di Palazzo Belgiojoso, Museo storico è prevista anche una visita guidata a cura di Maddalena Arrighini con la collaborazione di Luca McCall, intitolata "Lecco e il suo territorio nel 1943-1945: storie di soggetti resistenti". Si tratta di una visita guidata interattiva in cui sono rievocate la vita quotidiana, la situazione sociale ed economica e le tappe salienti del movimento di liberazione nel territorio lecchese durante gli ultimi due anni della Seconda guerra mondiale. Il racconto è sviluppato attraverso la presentazione dei reperti esposti nelle vetrine e dei materiali contenuti in un totem digitale da Maddalena Arrighini, giovane ricercatrice con una tesi di laurea sulle donne nella Resistenza, affiancata da Luca Mc Call.

In Biblioteca civica Uberto Pozzoli viene invece proposta una bibliografia tematica intitolata “Canti e sentieri partigiani”, comprendente una selezione di libri e riviste. Nella bibliografia sono segnalati in modo particolare i sentieri del territorio lecchese. C'è anche una sezione di filmografia di carattere meno specifico, inerente la Resistenza dal titolo “Filmografia Resistente”.