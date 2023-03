Le tradizioni dei nonni non vanno dimenticate Ricordare come lavoravano ci può solo migliorare

Cosa significa per voi l’orto?

"Significa coltivare, sporcandosi le mani e stando a contatto con la terra fresca. Ma vuol dire anche divertirsi e creare nuova vita".

Perché avete deciso di fare l’orto?

"Abbiamo voluto cimentarci in questa esperienza perché pensavamo fosse divertente farla, ma soprattutto eravamo curiosi di provare, in prima persona, la fatica che facevano i nostri nonni quando lavoravano la terra nei loro campi. Con questo progetto abbiamo pensato di coltivare verdure buone e sane che ci aiutino nella crescita".

Con che cosa avete lavorato l’orto?

"Trasformati in contadini in “erba”, prima di tutto abbiamo utilizzato mani e piedi, per poi servirci di vanghe, zappe, rastrelli, guanti, innaffiatoi e stivali: insomma di tutto ciò che può servire per lavorare la terra, piantare i semi e farli crescere, oltre che ripararli dal maltempo, specialmente il gelo"

Cosa significa transizione ecologica?

Per noi significa trasmettere un’ecologia sana. Ed è una sensazione bellissima e molto importante per noi"

Perché avete deciso di aderire al progetto?

"Desideravamo fare qualcosa di diverso dalla routine scolastica. Abbiamo accolto con entusiasmo questa bellissima esperienza e, per così dire, ci siamo sentiti “dentro la natura”".