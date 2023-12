Le due ruote guadagnano terreno. Via libera alla nuova ciclabile

I ciclisti presto potranno pedalare sospinti dalla brezza del lago di Como. Il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli e i tecnici dell’Amministrazione provinciale di Lecco hanno deliberato la convenzione per la realizzazione del tratto di ciclopedonale del lago di Como che passa anche per il paese. Si tratta del percorso Brezza, che permetterà agli appassionati delle del pedale di muoversi in sicurezza tra Lecco e le porte della Valtellina. L’obiettivo iniziale era quello di riuscire a realizzare il tratto tra Olcio e Grumo, sorpassando le gallerie della Sp 72, ma sarebbe stato troppo costoso: è stato così deciso di ripiegare su un’altra soluzione.

Il progetto, da quasi 2 milioni e mezzo di euro, prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale larga 2 metri e mezzo a valle della sede stradale "Il tracciato passerà a monte per poi attraversare la provinciale – spiega il sindaco -. Sempre per una questione economica e di necessità tecniche e sportive, non si è oggi provveduto alla realizzazione del tratto a valle della SP 72 in corrispondenza della pista di atletica perché sarebbe stato necessario eliminare almeno 3 corsie di allenamento ed agganciarsi alla struttura muraria della strada".

Il percorso, snodandosi per l’area lago, raggiungerà piazza Approdo mulini e poi via Lungo Lario fino alla azienda Gilardoni Raggi X. Il tratto successivo, verso Olcio, sarà progettato successivamente. "Nel frattempo – prosegue il primo cittadino - contiamo di avviare e concludere nel 2024 il nuovo collegamento tra sentiero Carbè e via San Martino, dando continuità al percorso". D.D.S.