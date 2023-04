Latitante in manette

I carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno arrestato Riccardo Paggi, 53enne residente a Prata Camportaccio, destinatario dell’ordine di carcerazione emesso a ottobre 2022 dalla Procura Generale di Milano.

Paggi, dopo aver saputo dell’ordine di carcerazione, si rese irreperibile fino al primo pomeriggio di ieri quando i carabinieri lo hanno visto entrare in una pizzeria di San Cassiano. Deve scontare due anni e 7 mesi per vari reati contro la persona e il patrimonio commessi in Valchiavenna nel 2018 e 2019. M.Pu.