Lecco, latitante 34enne fermato con documenti falsi: arrestato

Lecco, 23 luglio 2017 – Un latitante è stato arrestato a Lecco dagli agenti della Volante e del reparto Prevenzione crimine Lombardia. Si tratta di G.O., 34 anni, di Montecorvino Rovella, provincia di Salerno. E' stato tradito dai documenti falsi che aveva in tasca.

Il giovane l'altro giorno è incappato in un posto di controllo mentre sfrecciava in sella ad un vecchio scooter Mbk. I poliziotti gli hanno domandato patente e carta di identità e si sono subito accorti che qualcosa non tornava. Il foglio di guida risultava infatti intestato ad un falsario 32enne di Milano. Messo alle strette non ha potuto altro che confessare di aver comperato la patente tarocca da alcuni zingari per 500 euro.

Durante gli accertamenti tuttavia è emerso anche altro, cioè che pure la carta di identità era falsa e soprattutto che su di lui pendeva un mandato di cattura per una condanna a 2 anni e 7 mesi di carcere. Per questo gli investigatori dell'Anticrimine e della Catturandi gli stavano dando la caccia da tempo. Dopo una notte in guardiola è stato accompagnato in tribunale per essere processato per direttissima. E' stato condannato ad altri 2 anni di prigione che si sommano a quelli che già doveva scontare.