L’appello delle guide "Canyoning è adrenalina Meglio se accompagnati da un professionista"

Il canyoning è uno sport ad altissima gradazione adrenalinica ma va praticato, soprattutto sui percorsi più complicati, in maniera consapevole senza andare allo sbaraglio. E, magari, accompagnati da una guida alpina. Sono stati infatti tanti, troppi, gli interventi che, soprattutto negli ultimi giorni in provincia di Sondrio, hanno costretto gli uomini del soccorso alpino e l’elisoccorso ad intervenire per soccorrere canyonisti in difficoltà o vittime di (per fortuna) leggeri infortuni. Tuffi, calate e salti in gole naturali dove scorrono torrenti dalle acque cristalline. Il canyoning è uno sport che sa di avventura. "Ma attenzione, unisce attività diverse come alpinismo, escursionismo e sport acquatici, sommandone anche i rischi – avvertono le Guide alpine italiane -. Per questo, soprattutto nei primi approcci, occorre essere accompagnati da un professionista che possa trasferire le competenze necessarie ad affrontare questi percorsi con consapevolezza". Per praticare canyoning serve o servirebbe una guida. "È un’attività complessa, in cui servono competenze specifiche che variano a seconda del livello di torrente che ti trovi ad affrontare – dice Marco Heltai, Guida Alpina e presidente della Commissione Tecnica Canyoning del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane e della Commissione Tecnica Internazionale Canyoning UIAGM -. Chi si approccia al canyoning, dovrebbe farlo sempre accompagnato da un professionista che può trasferire le competenze necessarie per gestire tutte le situazioni a cui si può andare incontro. Acquisire queste competenze in modo corretto comporta tempo, ma è la strada giusta per far crescere anche la passione verso questo sport. Prima era un’attività alla mercé di esploratori e amanti dello sport estremo, mentre oggi il livello di frequentazione si sta abbassando e ci sono sempre più richieste da parte di famiglie con bambini". Come possiamo valutare le difficoltà di un percorso di canyoning? "Nel canyoning i gradi di difficoltà sono tre: il primo riguarda la difficoltà verticale, quindi la complessità e la lunghezza delle manovre. Il secondo le problematiche acquatiche, quindi la forza dell’acqua e le manovre specifiche per affrontarla. La terza riguarda l’impegno generale e le eventuali vie di fuga".

Fulvio D’Eri