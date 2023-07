Mandello, 19enne ha un malore in spiaggia al lago: i soccorritori arrivano in idroambulanza

Mandello del Lario (Lecco), 2 giugno 2023 – Buona la prima per gli Opsa della Croce rossa di Lecco, a bordo della loro nuova idroambulanza in servizio sul lago di Como. Quest'oggi gli operatori polivalenti di salvataggio in acqua hanno soccorso una ragazza di 19 anni che si è sentita male sugli scogli del Moregallo, a Mandello del Lario, sulla sponda orientale del ramo lecchese del Lario.

La 19enne ha accusato un malore mentre stava prendendo il sole. Un'amica che era con lei ha subito chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero di emergenza urgenza, che a loro volta hanno allertato gli Opsa a bordo del loro nuovo mezzo nautico, il primo del genere che solca non solo le acque del lago di Como, ma di tutti i fiumi e i laghi della Lombardia. E' stato il primo servizio d'emergenza affidato agli Opsa in idroambulanza dai sanitari di Areu.

Grazie all'idroambulanza hanno subito raggiunto la ragazza via lago, attraccando direttamente sulla spiaggia dove è stata male, guadagnando minuti preziosi: arrivare via terra, con una normale ambulanza sulle trafficate strade, e poi proseguire a piedi con barella e zaino stracarico di attrezzature di soccorso fino al litorale, avrebbe richiesto molto più tempo.

Dopo la prime assistenza e le prime cure, la giovanissima paziente è stata trasbordata sull'idroambulanza e trasferita direttamente sempre via lago ad una velocità di quasi 80 chilometri all'ora fino sulle sponde di Lecco, dove è stata affidata ai colleghi Volontari del soccorso di Calolziocorte che infine l'hanno portata in ospedale, all'Alessandro Manzoni. Per tutti i week end di luglio e di agosto gli operatori polivalenti di salvataggio in acqua della Croce rossa lecchese con la loro idroambulanza affiancano i sanitari di Areu sul lago di Como e partecipano all'operazione Lario Sicuro.