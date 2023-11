Lago di Como, incendio sul traghetto: evacuati i passeggeri

Varenna (Lecco), 24 novembre 2023 - "Abbandonate la nave, prima le donne, poi i bambini”.

Scene da Titanic questa mattina in mezzo al lago di Como, al largo di Varenna. A dare l'ordine di abbandonare la nave per lo scoppio di un incendio a bordo è stato il comandante del Plinio, un traghetto della flotta del Navigazione dei laghi per il servizio di trasporto pubblico in battello tra i paesi del Lario. Il rogo si è sprigionato in sala macchine e poi si è propagato fino al ponte. I passeggeri feriti e intossicati erano fperò iguranti e manichini e le fiamme fumogeni colorati. Non si è infatti trattato di un naufragio vero, ma di un'esercitazione dei vigili del fuoco, a cui hanno partecipato anche sanitari di Areu, militari della Guardia di finanza e marinai della Navigazione.

L'esercitazione

I soccorritori dei vigili del fuoco hanno partecipato ad una spettacolare esercitazione per imparare a spegnere un incendio a bordo, evacuare passeggeri e personale di bordo e assistere eventuali feriti. E' stato simulato un incendio divampato in sala macchine, che si è propagato sul ponte carrabile, dove vengono parcheggiate le macchine da trasbordare. E' stato inscenato anche l'incendio di un'auto. E' stata testata la corretta esecuzione delle manovre di emergenza, di trasbordo e di evacuazione dei passeggeri. Di supporto è stato impiegato pure un secondo traghetto, il Ghisallo. A supervisionare le grandi manovre i sanitari di Areu in veste di osservatori. In futuro tuttavia potrebbero svolgersi addestramenti congiunti.

Gli uomini e mezzi

Oltre 50 le persone coinvolte nella simulazione. In azione appunto i vigili del fuoco, i militari della Finanza, i sanitari di Areu e gli addetti della Navigazione dei laghi. Per i vigili del fuoco hanno partecipato i soccorritori acquatici e i soccorritori fluviali, i vigili del fuoco di una partenza di Lecco e di una del distaccamento di volontari di Bellano con i soccorritori della squadra nautica, mentre gli operatori della centrale operativa hanno gestito le operazioni. L'esercitazione si è conclusa con successo. Tutte le fasi sono state filmate, per poter analizzare successivamente i vari passaggi e valutare eventuali errori e possibili miglioramenti, perché la prossima volta potrebbe non essere un'esercitazione, ma una maxi emergenza vera.