2 min





Lecco, 19 maggio 2018 - La stagione dei bagni e dei tutti è cominciata, sia nel Lario, sia nel lago di Pusiano. In base ai campionamenti effettuati dai tecnici del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell' Ats della Brianza, le acque dei due laghi sono puliti e balneabili.



LAGO DI COMO – Le zone idonee per la balneazione in “quel ramo del lago di Como che volge a Mezzogiorno”, sono il Campeggio e il Lido lariano di Abbadia, la spiaggia di Oro e il Lido di Puncia di Bellano, Inganna, Lido di Colico e il laghetto di Piona a Colico, il Campeggio Europa di Dervio, Rivetta e Riva del Cantone di Dorio, Pradello, Canottieri e Rivabella a Lecco, Riva bianca a Lierna, Olcio, Camping Mandello e Campimg Nautilus a Mandello del Lario, Vassena, Onno e Limonta a Oliveto Lario, Riva Gittana a Perledo e La Punta a Pescate.



LAGO DI PUSIANO – Al lago di Pusiano le zone dove sono stati effettuati i campionamenti dell'acqua e che risultano balneabili sono la Darsena Brera a Bosio Parini e la Punta del Corno a Rogeno.



Nonostante il via libera ai bagni sono comunque opportune alcune precauzione. Poiché le condizioni dell'acqua possono mutare in fretta per la comparsa di alghe e al tempo, in caso di acque torbide, schiuma e mucillagine è sempre sconsigliato immergersi. Il contatto con acque contaminate può infatti provocare infezioni da cianobatteri che comportano irritazione delle vie respiratorie e degli occhi e disturbi gastrointestinali. Dopo una nuotata inoltre è sempre opportuno farsi la doccia e successivamente asciugarsi bene, specialmente la testa, e poi cambiare il costume.

di D.D.S.

Riproduzione riservata