Ladro arrestato grazie al selfie di una famiglia indiana

Ha approfittato di un attimo di distrazione di una famiglia di indiani, intenta a farsi un selfie prima di partire per una vacanza a Palma de Maiorca, per rubare una borsa con all’interno gioielli per 5mila euro, un Iphone, 150 euro in contanti e i documenti. Nello scatto di famiglia è stato immortalato anche il ladro, un marocchino di 42 anni, che alla fine è stato arrestato dalla polizia. È successo lunedì 3 luglio, intorno alle 17. Il marocchino è stato identificato grazie al selfie e alle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale, che lo hanno ripreso proprio mentre afferrava la borsa. Durante l’udienza di convalida A.G.F. si è scusato: "Ho fatto un altro sbaglio, ma anch’io ho tre bambini da mantenere".