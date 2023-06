Ladri di Telefonini in Azione di Notte, Spaccata al Negozio di Voghera

Ladri di telefonini in azione di notte, con spaccata al negozio. Malviventi al momento rimasti ignoti, hanno infatti mandato in frantumi la vetrina di un punto vendita e riparazione di materiale informatico e telefonia, in via Plana a Voghera. Il furto è stato scoperto solo la mattina successiva, quando sono stati chiamati i carabinieri. Contrariamente agli ultimi simili episodi ai danni di esercizi commerciali di vario tipo, anche farmacie e bar, con spaccate finalizzate a portare via i pur pochi soldi in contanti lasciati come fondo cassa, in questo caso il furto sembra invece essere stato mirato, con proprio l’obiettivo degli smartphone. I ladri hanno infatti portato via una decina di cellulari, di varie marche, senza toccare altro.S.Z.