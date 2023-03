La rapina alla collega trans finisce con condanne pesanti

Condanna rispettivamente a 5 anni e mezzo per Samanta, trans brasiliana, e 5 anni il suo complice italiano R.P. (l’accusa aveva chiesto 4 anni e 3 mesi e 4 anni per il secondo). La sentenza in Corte d’assise, tribunale collegiale, presidente Donatella Nava (a latere Ponsero e Guadagnino). Oltre alla condanna il risarcimento di 10mila euro per la rapinata. I difensori avevano chiesto l’assoluzione. È una vicenda sullo sfondo della prostituzione maschile in strada, a Verdellino. L’episodio risale alla sera del 5 settembre 2020. Protagonisti due trans brasiliani: Renata, la vittima (all’anagrafe Luca Brito Silva), e come imputati Samanta (Santos Batista Junior) e tal R.P., cliente fisso di Samanta. Dovevano rispondere di rapina, lesioni e porto d’arma. L’accusa ha chiesto per entrambi la condanna a 4 anni e 3 mesi e 4 anni e il pagamento di una provvisionale. Durante la sua deposizione Renata, la vittima, ora in carcere per estorsione, sollecitato dalle domande del giudice aveva ripercorso le fasi di quella sera, finita nel sangue per via di un cellulare, il suo, che i due imputati volevano rapinare. Renata si trova sulla sua piazzola, viene affrontata da Samanta che la colpisce alla testa con il tacco di uno stivale. Nel frattempo il cliente spinge Renata contro una ringhiera in ferro. C’è un secondo round in cui la vittima viene raggiunta da 3 fendenti sferrati da Samanta. F.D.