La Provincia è ricca Sono avanzati 20 milioni

I soldi nei forzieri di Villa Locatelli ci sono. E tanti. Però sono vincolati. Il 2022 dell’Amministrazione provinciale di Lecco si è chiuso con un avanzo di più di 19 milioni e mezzo. Quasi 16 milioni tuttavia sono fondi vincolati e un altro milione e mezzo è accantonato per crediti che probabilmente non verranno mai incassati. I fondi disponibili non vincolati sono poco più di 2 milioni 200 mila euro, mentre quelli per il finanziamento di spese in conto capitale sono circa 24mila euro. I vincoli dipendono anche dal Pnrr: "Siamo destinatari di numerosi finanziamenti del Pnrr le cui risorse, erogate a titolo di acconto, hanno determinato un incremento del fondo di cassa vincolato – conferma il consigliere delegato al Bilancio, Davide Ielardi -. La consistenza di cassa al 31 dicembre ammonta a oltre 60 milioni. Dopo un’attenta analisi sono state recuperate, nel corso dell’esercizio 2022, risorse per oltre un milione di euro, che sono state destinate alla manutenzione delle strade e delle scuole superiori". Sono stati assunti nuovi dipendenti provinciali, passati dai 158 del 2020 al 219 dell’anno scorso. D.D.S.