La montagna è un gigante malato Un’altra colata di fango e detriti

di Roberto Canali

Continua a far paura la nuova Lecco-Ballabio dove, a quattro mesi di distanza dalla frana del dicembre scorso, una colata di fango è tornata a investire la strada sempre all’altezza della galleria Giulia. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di giovedì e immediatamente sul posto si sono recati i Vigili del fuoco di Lecco, che con le fotoelettriche hanno illuminato il fianco della montagna, gli uomini della Polstrada e i tecnici dell’Anas. Il pensiero di tutti è andato a una nuova frana, ma per fortuna questa volta a finire sulla carreggiata è stata solo una massa di fango e detriti di piccole dimensioni che però hanno completamente ricoperto l’asfalto, rendendo intransitabile il raccordo tra la città e la Valsassina.

Colpa delle piogge degli ultimi giorni il cui effetto è stato amplificato dalle pessime condizioni della montagna, che dall’inverno scorso è un po’ come un gigante malato, nonostante le opere di messa in sicurezza e la sistemazione delle reti paramassi. Proprio Anas, nei giorni scorsi, aveva annunciato un nuovo cantiere per la posa di nuove barriere, ma la montagna non è stata ad aspettare. Anche questa volta c’è da considerarsi fortunati perchè gli unici disagi sono stati quelli alla viabilità in tilt fin dalla primissima mattinata quando automobllisti e autotrasportatori sono stati costretti a giri lunghissimi per superare la chiusura del raccordo tra Lecco e la Valassina, interrotto in entrambi i sensi di marcia per 9 chilometri. Grazie al lavoro delle squadre di pronto intervento di Anas la strada è stata riaperta poco dopo le 11.30, ma le code sono state lo stesso inevitabili. Il serpentone di auto e Tir ha completamente intasato la strada vecchia dove, anche per colpa della pioggia, si procedeva a passo d’uomo, ma ben presto a rimanere in coda sono rimasti anche tutti gli altri automobilisti in ingresso a Lecco. Per cercare di migliorare almeno un poco la situazione, alle 7.30, si è deciso di attivare il senso unico alternato tra San Giovanni e Laorca per i mezzi pesanti. Lunghe cose anche sulla Ss36b in direzione Nord con le auto che sono rimaste bloccate anche all’interno del tunnel del Monte Barro, sull’immissione della Ss36 da Pescate e lungo l’ex statale tra Valmadrera e Lecco.