La moglie lo denunciò Marito violento patteggia 2 anni e mezzo

Per anni, sua moglie ha incassato insulti e soprusi, cercando di sopportare gli attacchi di aggressività che subiva dentro casa. Fino a novembre scorso quando la donna ha denunciato e fatto arrestare il marito, un cinquantenne originario di Rozzano. Ora l’uomo, che si trovava ancora in carcere, ha patteggiato 2 anni e 6 mesi di reclusione davanti al gup Carlo Cecchetti. Una applicazione della pena che, come previsto dalla legge Cartabia, gli ha garantito di poter andare agli arresti domiciliari che si trasformeranno in detenzione domiciliare quando la sentenza diventerà definitiva, nel giro di un paio di settimane, consentendogli di scontare a casa il residuo di pena. I rapporti tra i due erano precipitati soprattutto durante il lockdown, quando le liti si erano trasformate in attacchi fisici e l’uomo sosteneva che la moglie lo tradisse.