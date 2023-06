La Lecco-Ballabio chiusa per tre notti

La nuova Lecco – Ballabio chiude ancora. Dopo la serrata di quasi un mese tra dicembre e gennaio scorsi, in seguito alla frana che l’ha travolta, il Raccordo per la Valsassina della Statale 36 chiude di nuovo, sempre per la stessa frana di sette mesi fa. Questa volta però chiude solo di notte, dalle 21 di sera alle 5 di mattina. La chiusura è necessaria per consentire ai tecnici di Anas non solo di ultimare gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza del tratto dove si è verificato lo smottamento, all’imbocco della galleria Giulia, ma lungo tutti i 9 chilometri del Raccordo della 36, tra lo svincolo per l’ospedale di Lecco e Ballabio e viceversa. Le chiusure sono in programma nelle notti del 19, 20 e 21 giugno. L’alternativa è la Sp 62, la vecchia Lecco – Ballabio. Sempre in provincia di Lecco sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del cavalcavia di Bosisio Parini sulla Milano – Lecco. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire da lunedì 19 giugno, dalle 22 alle 5 del giorno successivo, verrà interdetto al transito il passaggio sotto il cavalcavia. D.D.S.