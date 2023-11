La dirigente Leuci nuovo vicario in polizia

Il nuovo vicario del questore di Lecco è la dirigente Anna Leuci, 53 anni compiuti proprio oggi, originaria di Grazzanise (Caserta). L’ha presentata ieri il questore Ottavio Aragona, di cui è diventata il braccio destro. Laureata in Giurisprudenza, è sposata e mamma di 2 figli, Alessandro di 26 anni e Francesca di 23 anni. Indossa la divisa dal 7 novembre ’94. Dopo i corsi di formazione per funzionari e vice commissari di polizia, ha iniziato la carriera alla Digos di Vercelli, poi è stata a Novara, Vigevano, Genova e infine a Sanremo. Ha partecipato a diversi servizi di ordine pubblico di rilevanza nazionale e internazionale: il G8 dell’Aquila nel 2009, il G8 di Genova nel 2001, il G5 di Varese, è stata impegnata a presidiare i cantieri della Tav in Val di Susa, manifestazioni di rilievo di carattere politico, sindacale e calcistico e ha gestito e diretto i dispositivi di sicurezza connessi al Festival di Sanremo. La sua esperienza sarà utile per controllare al meglio anche gli ultrà nelle partite del Lecco in serie B. D.D.S.