La casa dei senza dimora, nuova vita alla villa Liberty: posti letto e servizi

Lecco, 26 febbraio 2025 – Una casa per chi una casa non ce l’ha. Verrà realizzata in un villino in stile Liberty dove un tempo abitavano facoltosi industriali. Nel villino Manager Cassina di Lecco, costruito tra il 1926 e il 1930, che si trova in via dell’Isola, verrà realizzato un Centro servizi, anzi una Stazione di posta per persone che versano in stato di grave marginalità, a partire da senza fissa dimora.

“Uno spazio leggero e multiservizio, con una limitata accoglienza notturna che possa rappresentare anche un luogo di sperimentazione di una ritrovata socialità”, spiegano dal Comune. I posti letto disponibili saranno quattro, più un angolo caffè, il deposito bagagli e gli oggetti personali e un angolo con postazione internet. Verranno poi realizzati alloggi di housing sociale temporaneo dove ospitare in tutto una ventina di altre persone, comprese famiglie, con un progetto sperimentale. “La soluzione alloggiativa sarà accompagnata dalla valutazione multidimensionale per la definizione del progetto individualizzato con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia”, sottolineano sempre dall’Amministrazione comunale.

Diversi gli operatori del settore coinvolti per assistere quelli che saranno gli inquilini: di Asst Lecco, Impresa sociale Girasole, Centro servizi per il volontariato, Il Gabbiano, coop l’Arcobaleno, i City angels, Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta e di Caritas. Ad occuparsi dell’intervento saranno i professionisti della Crea.Mi di Milano. Si sono aggiudicati la commessa, per la quale sono stati stanziati poco poco più di 1 milione 200mila euro, proponendo uno sconti del 14%, per un totale complessivo 635mila euro, esclusa Iva. L’importo è interamente finanziato con fondi del Pnrr. I lavori dureranno 295 giorni, circa 10 mesi. L’inaugurazione quindi potrebbe avvenire entro l’inizio del 2026. Il villino è un bene tutelato e vincolato. Oltre al recupero architettonico verranno recuperati gli arredi e messi a norma gli impianti. Tornerà inoltre ad essere agibile e utilizzata la caratteristica torretta, uno degli elementi più peculiari dell’immobile.