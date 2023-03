Kosovaro ucciso, nell’officina tracce di sangue

COLOGNE (Brescia)

La procura ne era certa: l’officina di Davide Cristiano Mossali, il 53enne meccanico di Palazzolo in carcere dallo scorso fine agosto con l’accusa di avere ucciso Nexhat Rama, il 40enne kosovaro trovato carbonizzato nel baule di una Range Rover abbandonata tra le vigne di Cologne, è il luogo dell’omicidio. Il meccanico però, torchiato per tre giorni dagli inquirenti, aveva negato con forza ogni addebito, e anche davanti al gip durante l’interrogatorio di convalida con una dichiarazione spontanea aveva ribadito di essere innocente. Gli accertamenti del Ris di Parma tuttavia lo incastrano, e sembrano accreditare la prospettazione accusatoria: nell’officina di San Pancrazio sono emerse tracce ematiche della vittima, sul pavimento, nell’area delle macchinette del caffè. I prelievi con il Luminol infatti hanno dato esito positivo. Non solo: hanno evidenziato tracce con profilo genetico misto tra quello del 40enne kosovaro e del presunto assassino. Stando alla pm Claudia Passalacqua, pronta a questo punto a chiudere l’indagine e a chiedere il processo, Mossali - sposato e padre, un incensurato - ha attirato in trappola Rama nella sua attività per liberarsi dalla morsa di un debito di circa 30mila euro, che il kosovaro rivoleva a tassi elevati. Già coinvolto da numerose indagini, la vittima a mezzogiorno del 29 agosto si era recato da Mossali con la Range Rover del fratello - questa la tesi dell’accusa - e dall’officina non è uscito vivo. Il meccanico dopo avergli sparato un colpo alla nuca con una pistola clandestina (mai trovata), lo avrebbe caricato nel baule del suv, quindi avrebbe guidato fino ai campi e laggiù, cosparsi auto e corpo di benzina, avrebbe appiccato il fuoco, per poi rincasare a piedi, ripulire le