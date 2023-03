Italiano litiga con un giovane straniero e lo riempie di botte

LUINO (Varese)

Fermato nella tarda serata di sabato a Luino un italiano 47enne accusato dell’aggressione di un 18enne straniero.

Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri di Luino per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti sabato sera nel centro della cittadina dopo che era arrivata la segnalazione di un violento litigio in un’abitazione.

I carabinieri nell’alloggio hanno trovato l’italiano e il diciottenne extracomunitario che, dai primi elementi raccolti, sarebbe stato rinchiuso in casa e picchiato con violenza dall’uomo più anziano. Il giovane, soccorso dal personale sanitario arrivato con l’ambulanza, è stato trasportato in ospedale a Varese per accertamenti, mentre l’italiano è stato sottoposto a fermo mentre prosegue l’attività investigativa dei militari della Compagnia di Luino.

L’ipotesi è che l’aggressione sia maturata in ambienti legati alla droga.

R.F.