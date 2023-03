Invita i clienti a casa ma arriva la polizia Arrestato per spaccio

Invitava i suoi clienti - gli assuntori di droga - direttamente a casa propria, a Lamarmora, dove contrattava gli affari e nascondeva la “roba“. Si parla di un 35enne di Brescia, arrestato nelle scorse ore dalle Volanti del Commissariato Carmine. Le manette sono scattate dopo una serie di appostamenti e pedinamenti nati dalle segnalazioni di alcuni cittadini, che lamentavano un via vai sospetto dall’appartamento in questione. Dopo avere bloccato alcuni acquirenti, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove era in corso una cessione di droga. Dalla perquisizione dello stesso sono venuti alla luce 10 grammi di coca, 60 di marijuana, 43 di hascisc e materiale per il confezionamento delle dosi.