Investiti dalle pietre mentre scalano. Alpinisti soccorsi

Due scalatori sono stati investiti da una scarica di pietre. I due, un uomo e una donna di 43 anni, si stavano arrampicando sull’Antimedale, lungo la via Sentieri selvaggi. Sono stati soccorsi dall’eliambulanza di Como e dai tecnici del Soccorso alpino di Lecco, che li hanno accompagnati fino ai piedi della parete, per affidarli poi ai volontari della Croce di San Nicolò che li hanno trasferiti in ospedale. Infortunio in quota anche sullo Zucco Orscellera a monte di Barzio, dove è caduta una escursionista di 41 anni: pure lei è stata assistita e recuperata dai soccorritori dell’eliambulanza. Un 58enne è poi caduto nella zona della bocchetta Sombrosera sul Moregallo a Valmadrera: per lui sono stati mobilitati i soccorritori dell’eliambulanza di Bergamo e del Soccorso alpino del Triangolo lariano.