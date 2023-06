Invasione di campo e guerriglia I quattro tifosi ai domiciliari

Ci sono i primi quattro arresti ufficiali per i disordini allo stadio Rigamonti giovedì sera al termine della partita con il Cosenza, interrotta pochi minuti prima del termine che ha segnato la retrocessione del Brescia in serie C e ha fatto esplodere la violenza degli ultras bresciani. In manette - ai domiciliari - ci sono quattro tifosi delle Rondinelle (tre residenti in provincia, uno in città) tra i 30 e 40 anni, di cui tre appartenenti alla Curva Nord, che rispondono di resistenza a pubblico ufficiale per avere, secondo l’accusa, invaso il campo di gioco subito dopo il pareggio con la squadra avversaria. La pietra tombale per la salvezza del Brescia in B. Il pm Carlotta Bernardini ha chiesto al gip, Andrea Guerrerio, la conferma della misura cautelare - si tratta di arresti in flagranza in differita - e stamani è prevista la convalida. Oggi potrebbe anche arrivare la sentenza della giustizia sportiva sugli scontri, un epilogo che costerà molto caro al calcio bresciano. Il giudice Ines Pisano ha deciso di prendersi più tempo per esaminare il referto arbitrale ed entro domani deciderà quale pena infliggere alla società di via Solferino. All’orizzonte si profila non solo una maxi multa, ma anche la squalifica con obbligo di più partite a porte chiuse, con l’aggiunta di probabili ulteriori sanzioni per la Curva nord. Agenti della questura e Digos nel frattempo sono impegnati a ricostruire la serata di follia. L’altra sera del resto non si sono viste solo irruzioni in campo - con fuggi-fuggi negli spogliatoi dei giocatori terrorizzati - ma anche calci, pugni, sprangate, cinghiate, lancio di bombe carta, pioggia di pietre e fumogeni, auto incendiate. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa si sono trovate a dover caricare ripetutamente ultras inferociti che nel parcheggio premevano per sfondare il cordone di sicurezza, e che a un certo punto - i video girati in Rete lo attestano - parrebbero pure essersi spostati dall’altro lato dello stadio per intercettare la tifoseria avversaria. Il caos e la violenza hanno lasciato segni nel quartiere di Mompiano, dove si sono registrate vetrine di negozi rotti, e la stazione della metropolitana. Solo tra le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza ci sono stati 10 feriti :8 poliziotti e 2 steward. Beatrice Raspa