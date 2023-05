Intrappolato nella vettura avvolta da fumo e fiamme Grave il conducente

Paura ieri alle 14.49 a Rovato, dove un uomo è rimasto bloccato nella propria auto in fiamme mentre procedeva lungo via Rimembranze, non distante dal cimitero della città. L’uomo, quando l’auto ha iniziato a bruciare si è fermato ma non è riuscito ad aprire le portiere. A rendere le cose più difficili è anche stata l’apertura dell’airbag. Il ferito, che ha 64 anni ed è della zona, è stato salvato dai vigili del fuoco di Chiari. Ha respirato molto fumo e le sue condizioni sono gravi. È stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Per consentire i soccorsi il traffico è stato fermato. Non si sono creati particolari problemi di viabilità