Introbio, cade sul sentiero: 30enne di Varese recuperata dall'elisoccorso

La donna è stata soccorsa dai volontari del Soccorso Alpino

Introbio (Lecco), 5 marzo 2023 - Sono stati impegnati anche nel corso del week-end i volontari della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino della stazione Valsassina e Valvarrone, che oggi in Val Biandino, comune di Introbio, in località Fonte di San Carlo, hanno recuperato una donna di trent’anni residente in provincia di Varese scivolata mentre stava facendo una escursione. L'escursionista ha riportato una sospetta lussazione di una spalla. Sono partiti otto tecnici, tra cui un sanitario del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I soccorritori hanno raggiunto la donna, hanno effettuato la valutazione sanitaria e in accordo con la centrale è stato deciso di attivare anche l’elisoccorso; sul posto è arrivato il mezzo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza decollato da Sondrio. La donna è stata portata in ospedale

Ieri intorno alle 18 nel comune di Casargo, all’Alpe Giumello, hanno recuperato due giovani escursionisti, residenti nel Milanese, in difficoltà lungo il sentiero. Erano nei pressi della località Sant’Ulderico ma hanno perso l’orientamento; stava diventando più tardi del previsto, il sentiero era a tratti ghiacciato e allora hanno deciso di chiedere aiuto. La centrale ha attivato il Soccorso alpino: una squadra con cinque tecnici è partita. In poco tempo i nostri soccorritori li hanno localizzati e raggiunti. Una volta verificato che erano illesi, li hanno accompagnati a valle.