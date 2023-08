Inghiottita dal lago Bimba sparisce, giocava con le sorelle

di Daniele De Salvo

MANDELLO DEL LARIO (Lecco)

"Dov’è la mia sorellina?". Le lacrime nel giorno di festa. Uno strazio insopportabile. Fatou è stata inghiottita dal lago di Como: si era immersa per rinfrescarsi, a pochi metri dalla riva, e non è più riemersa. Fatou Thiao, 11 anni, bimba di origini senegalesi nata in Italia, residente con la famiglia a Bulciago, è morta a Ferragosto, annegata nella zona della foce del torrente Meria, a Mandello del Lario. Con le sorelle di 12 e 13 anni e un’amica stava giocando in acqua, dove il livello è basso. Le aveva accompagnate in gita al lago il papà di Fatou, Omar, camionista che 4 anni fa aveva già perso per una malattia la moglie e madre delle tre figlie. Le quattro amiche, che non sapevano nuotare, si sono spinte dove il fondale sprofonda e sono finite sott’acqua. Alcuni bagnanti si sono accorti di quanto stava succedendo e sono riusciti a recuperare subito le altre tre, ma non Fatou.

Imponente la macchina dei soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco delle squadre nautiche in gommone di Lecco e di Bellano, seguiti dagli Operatori del soccorso acquatico della Croce rossa in idroambulanza. Successivamente sono intervenuti i carabinieri del Servizio navale a bordo di una pilotina dotata di ecoscadagli ad alta risoluzione, i soccorritori dell’eliambulanza di Areu, i Draghi del 115 per la perlustrazione in elicottero, e i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Milano, Genova e Torino.

È servito quasi un giorno di ricerche. Il corpo della bambina è stato individuato nel primo pomeriggio di ieri a una ventina di metri di profondità e a una trentina di distanza dalla riva. "Una tragedia immensa", scuote la testa il sindaco di Bulciago Luca Cattaneo.