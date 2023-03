"Inerzia sul futuro della città, assessore dimettiti"

"Occorre un cambio urgente della gestione dell’urbanistica legnanese, necessario sostituire l’assessore che ha rappresentato personalmente l’atteggiamento assurdo della maggioranza nella pianificazione della città, caratterizzato dall’inerzia e dalla carenza di idee sulle questioni decisive".

È la richiesta di dimissioni dell’assessore alla Città Futura Lorena Fedeli, arrivata in occasione dell’ultimo Consiglio comunale da parte del consigliere del Movimento dei cittadini Franco Brumana. Che, per rincarare la dose, ha poi predisposto anche un’interrogazione chiedendo se le decisioni dell’Amministrazione abbiano pure prodotto una perdita erariale da parte del Comune. Così la vicenda nata come un confronto sulla decisione della Giunta di rigettare la variante al progetto Central Park, che interessa un’area dismessa ed è fermo da anni, è diventata tema centrale del dibattito politico perché ci sono in gioco le trasformazioni della città.

"L’attuale Pgt è stato lasciato scadere senza provvedimenti che evitassero il blocco della pianificazione sino all’approvazione di quello nuovo – protesta Brumana – Importanti operatori hanno contestato la carenza di confronto e la mancanza di indicazioni da parte del Comune. Il deficit di cultura e sensibilità urbanistica è apparso in tutta evidenza nel Consiglio del 7 marzo".

Sul piatto la questione dell’area ex Pensotti, con il nuovo progetto bocciato dalla Giunta, ma anche la vicenda del parcheggio ex mensa Franco Tosi, chiuso al pubblico perché l’area va all’asta a fine marzo e lo scontento sotto traccia di altri operatori che lamentano lo stesso "prolungato attendismo". Proprio per questo è stato ancora il consigliere del Movimento dei cittadini a predisporre un’interrogazione che mira a comprendere se le "non decisioni dell’Amministrazione" abbiano anche prodotto un danno erariale.

Punto di partenza, secondo Brumana, è il fatto che il documento di Piano del Pgt sia scaduto nel giugno 2022 e che i terreni edificabili degli ambiti di attuazione siano considerati come "zone bianche" comportando "una corrispondente riduzione dell’Imu, che considera quale base imponibile il valore venale del terreno". L’interrogazione chiederà di sapere "a quanto ammonta la minore entrata annuale per il Comune".

