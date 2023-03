Incursioni in farmacie Tre colpi in tre giorni Indagano i carabinieri

Scia di colpi nelle notti tra martedì e giovedì nelle farmacia del Canturino, sempre con la stessa tecnica: vetro della porta di ingresso spaccato con un tondino di ferro e furto del fondo cassa. I carabinieri di Cantù e Mariano Comense hanno ricevuto le denunce dei titolari della farmacia Alzani di Cabiate, 200 euro di bottino, della farmacia Santo Stefano di via Ferrari, dove i ladri sono stati allontanati dall’entrata in funzione dell’allarme, e della farmacia Marelli di via per Alzate a Cantù, bottino 200 euro. Ingenti i danni ai registratori di cassa forzati e alle vetrine frantumate. Indagini in corso per identificare gli autori, anche grazie alle telecamere di sicurezza.