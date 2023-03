Incubo Lecco-Ballabio Curve, gallerie, pendenza: la strada miete vittime

di Daniele De Salvo

Un giovane è morto, una ragazza è rimasta ferita. Stavano entrambi tornando a casa: Alessandro Dallatorre, che aveva 26 anni, a Sesto San Giovanni; Silvia, di 24 compiuti a gennaio, a Ballabio. Viaggiano su una Mazda e una Hunday, lui scendeva ed era appena partito; lei saliva ed era quasi arrivata a destinazione. Uno dei due ha invaso la corsia opposta, forse per una distrazione, un colpo di sonno perché erano le due inoltrate, o magari la velocità eccessiva. Chi ha sconfinato dall’altra parte e perché lo stabiliranno gli agenti della Polizia stradale. Lo schianto è avvenuto in una galleria della nuova Lecco–Ballabio, nel tunnel Giulia, lo stesso su cui lo scorso 9 dicembre si è abbattuta una frana di 2mila metri cubi di roccia e terra, che solo per miracolo non ha ucciso nessuno. Silvia è stata estratta viva dai rottami della sua auto dai vigili del fuoco che l’hanno affidata ai sanitari di Areu e ai soccorritori del Croce Rossa di Balisio e della Croce San Nicolò di Lecco. Se l’è cavata con un trauma toracico ed è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Alessandro invece, no, è morto, probabilmente sul colpo. "Non ricordo nulla", ha raccontato sotto shock la superstite.

Il raccordo per la Valsassina della Statale 36 si conferma una strada maledetta. È la più pericolosa dell’intera provincia di Lecco, con una media di più di 2 incidenti per ognuno dei suoi 9 chilometri di lunghezza, tra la zona sud di Lecco, all’innesto della Superstrada del lago di Como e dello Spluga, e Ballabio all’intersezione con la Sp 62, la vecchia provinciale Lecco – Ballabio. La media delle vittime dell’asfalto è invece di una ogni 5 chilometri. Le curve irregolari della nuova Lecco–Ballabio, la forte pendenza, i passaggi repentini dal buio alla luce e viceversa per le gallerie, difficilmente perdona, specie se si corre troppo.

Secondo le ultime statistiche, i 20 incidenti che si sono verificati solo nel 2021 sulla nuova Lecco–Ballabio sono costati i ferimento di 32 persone, molte in maniera grave, e la morte di un motociclista di 29 anni di Mandello, a cui l’altra notte si è aggiunta quella di Alessandro.