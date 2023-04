Incubo code sulla Lariana per un dissesto

Le piogge della notte scorsa hanno giocato un brutto scherzo anche sul ramo comasco del Lario dove uno smottamento, all’altezza di Faggeto, ha creato lunghe code sulla Lariana già messa a dura prova dai cantieri avviati in queste settimane dalla Provincia proprio per metterla in sicurezza dalle frane. Com’era capitato a più riprese l’anno scorso anche questa volta la strada è stata invasa nel corso della notte da una colata di fango che, fortunatamente, non ha travolto nessuna auto in transito. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del fuoco di Como che hanno lavorato per tutta la notte e anche per buona parte della mattinata per riuscire a ripulire la strada e consentire il passaggio in sicurezza. Per gli automobilisti diretti verso il capoluogo è stata una giornata da incubo, alcuni hanno preferito fare il giro passando da Lecco e c’è chi ha preferito lasciare a casa l’auto e raggiungere Como in battello da Bellagio. Chi ha preso il traghetto pensando di guadagnare tempo viaggiando sulla Regina, sull’altra riva del lago, si è trovato imbottigliato in un’altra coda, questa volta dovuta a un incidente avvenuto a Colonno. A questo si sono aggiunti i cantieri aperti ormai da tre settimane sul lungolago di Como, dove la Regione sta completando le paratie e il Comune è impegnato negli arredi. Una situazione che potrebbe addirittura peggiorare nel lungo week-end del 25 aprile quando, al normale traffico dei comaschi, si aggiungerà quello dei turisti. La prova generale la si è avuta già nel ponte di Pasqua, ma questa volta a tenere lontani dal lago i turisti lombardi potrebbe essere il maltempo. Potrebbe riaprire già oggi la vecchia strada che collega Castelmarte e Proserpio, nell’Erbese, interrotta dalla notte di giovedì per una frana.