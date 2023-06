Incidenti senza fine Volo di 15 metri Grave artigiano sbalzato dalla gru

di Francesco Donadoni

VERDELLO (Bergamo)

Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Seregno, in Brianza. Un artigiano di 54 anni, residente a Verdello, nella Bergamasca, è ricoverato in condizioni serie al San Gerardo di Monza dopo la caduta dal cestello elevatore dove si trovava.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo doveva eseguire lavori di tinteggiatura di un immobile di via Messina. In quel momento si trovava all’interno del cestello elevatore a sua volta posizionato su una piattaforma di un autocarro parcheggiato sul marciapiede. Intorno alle 8 un furgone, che sopraggiungeva sulla via, avrebbe involontariamente sbandato e uscendo dalla carreggiata sarebbe finito contro il carrello travolgendolo. In seguito all’urto l’operaio è stato sbalzato fuori dal cestello, da una altezza di 2 metri e a 15 metri di distanza, per poi finire rovinosamente a terra. Nella caduta ha riportato un trauma cranico, un trauma alla schiena e all’arto superiore e inferiore Da quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, l’ autocarro, proveniente da via Monti, percorreva via Messina in direzione Lissone. Giunto in prossimità del civico 48, l’angolare superiore anteriore destro dell’autocarro ha urtato l’estremità del braccio meccanico con il cestello (che sporgeva sulla carreggiata e all’interno si trovava l’operaio) che era posizionato su un camion parcheggiato sul marciapiede.

L’urto ha così fatto ondeggiare il braccio della gru e l’operaio è stato sbalzato fuori dal cestello e proiettato sul lato opposto della carreggiata. L’uomo è poi caduto su una rete metallica che contiene una siepe rimanendo incastrato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno, i vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza di Seregno soccorso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli operatori sanitari di poter intervenire in sicurezza. Le condizioni del 55enne sono apparse subito molto critiche: dopo essere stato immobilizzato è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.