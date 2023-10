Incidente sulla statale chiusa. Slalom e corsa tra i divieti. Si schianta e ferisce un operaio

A più di cento all’ora contro il furgone dei cantonieri di Anas nella galleria della Statale 36 chiusa per lavori in corso. "Non volevo allungare il giro", si è giustificato l’automobilista di 23 anni della Valsassina che l’altra notte, nonostante fosse chiusa al transito per alcuni cantieri stradali, ha percorso lo stesso la Super del lago di Como e dello Spluga, piombando addosso ad un camioncino messo di traverso sulla carreggiata proprio per proteggere gli operai all’opera, tra cui un 48enne di Ivrea che è stato sbalzato a terra a metri di distanza in seguito all’impatto. L’incidente si è verificato nella galleria Luzzeno, all’altezza di Mandello del Lario, in direzione nord, da Lecco verso Colico. Il 23enne era al volante di una Fiat Punto. Andava così veloce ed era talmente ubriaco che non si è nemmeno accorto del cassonato posteggiato di traverso in mezzo al tunnel per bloccare ulteriormente il passaggio. L’impatto è stato violentissimo: il furgone è stato scaraventato in là di alcuni metri, addosso al cantoniere di 48 anni che si trovava a pochi passi di distanza, che è finito disteso sull’asfalto. Sia l’automobilista sia lo stradino sono stati soccorsi dai sanitari di Areu, dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polstrada. Sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale a Lecco. Ad avere la peggio è stato il conducente della Punto, ma nessuno dei due ha riportato ferite troppo gravi.

Altri due giovani di 27 e 29 anni sono finiti contro le barriere in cemento della Super, ma stavolta per non investire un animale che ha tagliato loro la strada. L’incidente è successo in Statale 36 all’altezza di Colico, in direzione nord, verso Sondrio. Auto distrutta e

Daniele De Salvo