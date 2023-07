Oggiono, 36enne si schianta in auto contro la recinzione: a bordo anche i due figli di 5 e 7 anni

Oggiono, 16 luglio 2023 – Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro una recinzione, che ha abbattuto. A bordo c'erano anche i suoi due figli di 5 e 7 anni. L'incidente è successo sabato sera in centro a Oggiono, lungo il tratto urbano della Sp 49. Lo ha innescato un 36enne alla guida di una Opel: ha compiuto tutto da solo.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se fosse ubriaco, come parrebbe dalle prime verifiche. Con lui viaggiavano pure i suoi due figli piccoli. Sono stati soccorsi tutti dai sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Sul posto pure i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave e in quel momento da lì non stavano passando persone a piedi. Padre e figli sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale al Pronto soccorso di Merate.