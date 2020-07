Colle Brianza (Lecco), 11 lugl90 2020 – E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Monza un 18enne che in nottata è caduto dalla propria moto a Colle Brianza. Lo schianto di è verificato intorno alle 3.17 in via Europa nella zona di Piecastello. Per soccorrere il giovane sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche e si sono levati in volo anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como decollati dalla base di Villa Guardia per una missione notturna al buio grazie ai visori notturni di cui dispone il pilota.

Dopo le prime cure e dopo essere stato stabilizzato il 18enne è stato trasferito d'urgenza con il mezzo d'emergenza aereo direttamente al San Gerardo di Monza dove versa in prognosi riservata in seguito ai politraumi importanti che ha riportato nell'incidente.