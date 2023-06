Mandello, si ribalta con la Bmw X6 sulla Sp72: 73enne salvato da cintura e airbag

Mandello del Lario (Lecco), 6 giugno2023 – Un pensionato di 73 anni, alla guida di una Bmw X6, si è ribaltato sulla Sp 72. E’ successo all'altezza di Mandello del Lario. Il 73enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo, da dove l’hanno estratto i sanitari di Areu con l’aiuto dei vigili del fuoco. Si è salvato grazie alla cintura di sicurezza e agli airbag.

Nell'incidente non risultano coinvolte altre persone. Probabilmente ha sbandato, urtato un cordolo e la macchina si è ribaltata. Per soccorrerlo sono arrivati i volontari del Soccorso bellanese insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. L’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Manzoni di Lecco.

Inizialmente si è temuto il peggio ma gli accertamenti hanno escluso ferite gravi. “E' merito dei dispositivi di sicurezza – spiega il commissario Mario Modica, comandante della Polizia locale di Mandello -.Indossava correttamente la cintura e sono esplosi gli airbag che hanno attutito il colpo”. La Bmx X6 invece ha riportato parecchi danni. Il tratto di provincia è rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo.