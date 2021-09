Lecco, 3 settembre 2021 – La nuova Lecco – Ballabio è chiusa per un incidente in galleria. Sulla vecchia Lecco – Ballabio, che è la Sp 62, è stato invece istituito il senso unico alternato sempre per un incidente. Nell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel tunnel Passo del Lupo del raccordo della Statale 36 per la Valsassina sono rimaste ferite tre persone: un 36enne e due 67enni.

Nessuno di loro fortunatamente sembra versare in gravi condizioni. Per soccorrerle è stata però chiusa la strada. "Lungo la strada statale 36racc ''Raccordo Lecco - Ballabio' il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente in corrispondenza della galleria Passo del Lupo – spiegano da Anas - Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 3 veicoli".

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con i volontari della Croce rossa di Lecco e della Crove verde di Bosisio Parini, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Sempre sulla nuova Lecco – Ballabio a fine agosto un motociclista di 29 anni della provincia di Lodi era rimasto gravemente ferito in un incidente in galleria. Sulla vecchia Lecco – Ballabio è stato invece investito un ciclista 17enne.

La strada è stat apoi riaperta intorno alle 15.30.