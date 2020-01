Lecco, 26 gennaio 2020 - Grave incidente nella notte all'interno de tunnel de Monte Barro dove un'auto con quattro persone a bordo si è ribaltata. L'incidente è avvenuto alle 4.30 del mattino in direzione Nord, per cause ancora da accertare l'auto ha sbandato ed è finita contro il marciapiede a lato della carreggiata ribaltandosi.

Ferito in maniera seria un ragazzo di 16 di Vercurago che ha riportato un trauma cranico con perdita di coscienza, un'altra passeggero di 32 anni che si trovava in auto con lui ha riportato un trauma facciale mentre gli altri due occupanti dell'auto, due uomini di 37 e 41 anni se la sono cavata con traumi di lieve entità e un grosso spavento. Complesse le operazioni di soccorso che hanno portato alla chiusura della Ss36, su posto sono arrivate due ambulanze, l'auto medica e una squadra dei vigili del fuoco di Lecco oltre alla Polstrada. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale Manzoni di Lecco.