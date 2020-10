Garlate (Lecco), 19 ottobre 2020 – Sei giovani tra i 20 e i 25 anni sono rimasti coinvolti nella notte in un incidente stradale sulla ex Statale 36 a Garlate. L'incidente è avvenuto poco dopo le tre e mezza. I sei, che sono due ragazze di 20 e 21 anni e tre ragazzi di 20, 21, 23 e 25 anni, viaggiavano su un fuoristrada Opel Frontera e una Fiat Panda, che, in seguito all'impatto, ha terminato la corsa cappottata sotto sopra contro un palo. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa e di Calolziocorte, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e dai carabinieri. Nonostante la dinamica nessuno avrebbe riportati ferite troppo gravi. Alcuni sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale a Lecco, altri al San Leopoldo Mandic di Merate.

