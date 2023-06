Incidente sulla Sp 72 tra Dorio e Colico: grave 90enne, chiusa la Provinciale del lago di Como

Dorio (Lecco), 17 giugno 2023 – Grave incidente stradale sulla Sp 72 del lago di Como. Un anziano di 90 anni è rimasto ferito, le sue condizioni sono critiche, anche a causa dell'età. Nello scontro tra due auto è rimasto coinvolto anche un pensionato di 76 anni. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, in Garavina, tra Dorio e Colico. La provinciale che costeggia l'Alto Lario è temporaneamente chiusa e gli automobilisti vengono fatti tornare indietro e deviati sulla Statale 36.

Sul posto ci sono i soccorritori di Areu, con i sanitari dell'auto infermieristica, i volontari del Soccorso bellanese e della Croce rossa di Colico. Con loro anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como, che sono stati calati in strada con il verricello. Sono stati mobilitati pure i vigili del fuoco. I carabinieri e gli agenti della Polizia locale dell'Alto Lago hanno temporaneamente interrotto la circolazione in entrambi i sensi di marcia per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. A causa del blocco si sono subito formate lunghe code e colonne, con pesanti conseguenze sulla viabilità di tutta la zona, già critica per il week-end e l'invasione sul lago di villeggianti e turisti.