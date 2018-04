Brivio (Lecco), 3 aprile 2018 – Un motociclista è morto questa mattina in un incidente stradale a Brivio. Il centauro, un 50enne di Bulciago, si è scontrato contro un camion nel tratto di via Como della Sp 342. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni del centauro sono parse immediatamente molto gravi e sono decollati anche gli operatori dell'eliambulanza di Bergamo. Per il ferito tuttavia non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Dai primi accertamenti pare che il conducente del mezzo pesante fosse impegnato in una manovra di svolta e che provenisse dalla direzione opposta rispetto a quella del motociclista.