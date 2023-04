Incidente sulla Briantea, si schianta col furgoncino contro un tir: praticamente illeso

Santa Maria Hoè (Lecco), 7 aprile 2023 – E' ferito ma vivo un autista di 23 anni di un furgoncino che si è scontrato contro un tir. L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria Hoè sulla statale Briantea Como-Bergamo.

Il 23enne al volante di un furgoncino da lavoro, probabilmente per una distrazione alla guida, ha invaso la corsia opposta ed è finito addosso ad un autoarticolato fermo a bordo strada dall'altra parte della carreggiata. L'impatto, avvenuto frontalmente, è stato violentissimo: il mezzo più piccolo è stato scaraventato fuori strada, in un guardino. Sono corsi sul posto a sirene spiegate i sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco.

I soccorritori temevano il peggio, perché il furgoncino era semidistrutto. Invece il guidatore è stato estratto dai rottami non solo vivo, ma anche cosciente e in condizioni non troppo gravi. Dopo aver ricevuto la prima assistenza in strada è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Merate.