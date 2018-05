Ballabio (Lecco), 13 maggio 2018 – E' morta la 22enne di i Pozzuolo Martesana che sabato sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla vecchia Lecco–Ballabio. I sanitari del reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove era ricoverata senza essersi mai ripresa nella prima serata di oggi non hanno potuto altro che constatarne e dichiararne il decesso. La giovane viaggiava come passeggera sul sedile anteriore di una Opel Adam guidata da un amico 24enne di Monza, mentre dietro, come seconda passeggera c'era anche una coetanea del suo stesso paese. Il conducente dell'utilitaria, nell'affrontare in discesa la Sp 62, si è schiantato contro un muro all'altezza di un tornante. Lui e l'altra passeggera se la sono cavata con ferite serie, ma non letali, mentre le condizioni della 22enne sono parse immediatamente disperate. Nonostante le immediate cure, dopo un'intera notte e un giorno di agonia è poi morta. I genitori, nonostante il difficile momento, hanno acconesentito all'espianto degli organi della figlia che si possono pleverare a accettato che vengano donati per salvare altre vite.