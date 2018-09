1 min





Calolziocorte (Lecco), 6 settembre 2018 – Un 91enne è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Calolziocorte. La vittima abitava in provincia di Brescia. L'anziano era al volante di una Vw Golf, su cui viaggiava anche una passeggera 73enne. L'automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito addosso ad un furgone da lavoro guidato da un 51enne che, in seguito all'impatto si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in corso Europa, all'altezza della rotatoria vicino al ponte Cesare Cantù. Le condizioni del pensionato sono parse subito gravi e poco dopo essere stato ricoverato in ospedale a Lecco è morto.

Riproduzione riservata