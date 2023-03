Perego, brucia il bosco: arriva l'elicottero da Milano per spegnere il rogo

L'elicottero dei Vigili del fuoco intervenuto a Perego

Perego (Lecco), 12 marzo 2023 - C'è voluto tutto il pomeriggio e l'impegno di sei squadre dei vigli del fuoco per spegnere un grosso incendio divampato nel pomeriggio a Perego, in località Galbusera Nera. Le fiamme hanno bruciato le sterpaglie e minacciato anche il bosco, i volontari dell'Antincendio boschivo del Parco del Curone hanno creato delle linee tagliafuoco mentre i vigili del fuoco hanno chiamato in soccorso anche un elicottero decollato da Milano.

Solo nel tardo pomeriggio e dopo molto lavoro il fronte del fuoco è stato circoscritto e poi spento. Toccherà ai carabinieri della forestale stabilire se il rogo sia stato accidentale o appiccato di proposito.