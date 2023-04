Incendio in falegnameria Le fiamme partite dagli scarti lavorati

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per domare le fiamme scoppiate nella Falegnameria Casati di Cantù, in via Domea. Il rogo sarebbe partito da un silos dove erano depositati scarti di lavorazione del legname per poi propagarsi a una tettoria in plastica, andata distrutta, e da qui a due furgoni Daily e Master, che sono stati avvolti dalle fiamme. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 3.30: sono intervenute tre squadre da Como e da Cantù, che hanno lavorato fino a ieri mattina per mettere in sicurezza il silos e l’intera area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Cantù. Le cause sono accidentali, anche se sono ancora in corso le valutazioni per ricostruire cosa abbia generato l’innesco.