Incendio distrugge il tetto di un condominio Otto famiglie senza casa

Non possono rientrare a casa gli inquilini degli otto appartamenti dichiarati inagibili in seguito a un incendio che ha distrutto parte del tetto di un condominio in ristrutturazione. Tra gli sfollati anche alcuni bambini piccoli. Il rogo è divampato lunedì, per il surriscaldamento di una canna fumaria: ha devastato parte della copertura. Nelle abitazioni è filtrata parecchia acqua, perché i vigili del fuoco hanno dovuto inondare dall’alto il palazzo per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. In attesa di verifiche sulla staticità e l’agibilità di tutte le unità immobiliari, il sindaco Roberta Maravese ha dichiarato inagibile lo stabile e vietato a chiunque di entrarci. Gli evacuati sono ospiti di familiari o amici. D.D.S.