Lecco, fa troppo caldo: traversine ferroviarie prendono fuoco, in fiamme deposito

Lecco, 28 giugno 2023 – Traversine dei binari in fiamme. A Lecco è bruciato un deposito di traversine ferroviarie usate, le assi di legno a cui si fissano le rotaie dei binari per i treni. Le traverse probabilmente hanno preso fuoco per il troppo caldo. Sono infatti impregnate di olio protettivo e altre sostanze infiammabili e combustibili: dai primi accetamenti sembra proprio che, a causa del sole a picco e della temperatura elevate, le sostanze che impregnavano le traversine si siano surriscaldate eccessivamente fino ad innescarsi.

Il rogo è divampato al Bione, in un'area di stoccaggio di vecchie traversine smantellate. Sono subito arrivati i vigili del fuoco di due squadre del comando provinciale di Lecco, che tra l'altro hanno la loro sede operativa proprio lì vicino. I vigili del fuoco hanno intanto circoscritto l'incendio, impedendo che si propagasse ulteriormente, poi lo hanno completamente spento. L'intervento non è stato particolarmente complicato, ma abbastanza lungo, perché gli operatori del 115 si sono dovuti assicurare di aver spento ogni focolaio.